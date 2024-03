TABEL ⟩ Kultuuripealinnas teenib madalama astme kultuuritöötaja juhist neli korda vähem

«Vähemalt üks inimene võiks raamatukogus või muuseumis olla, kes saab väärilist palka ja on motiveeritud asja koos hoidma,» sõnas Tartu linnamuuseumide ametiühingu usaldusisik Ants Siim oma valdkonna juhtide töötasusid kommenteerides. Tartu linnamuuseumi juht Risto Lehiste teenib 3050 eurot ning linnaraamatukogu direktor Kristina Pai 3260 eurot.

«Arvestades, et Tartu maakonnas on keskmine brutokuupalk nüüd 1900 euro kanti ja kõrgharidusega spetsialisti keskmine tõenäoliselt ligi 120 protsenti sellest, siis ei saaks öelda, et linnamuuseumi või linnaraamatukogu juhi palk erilist ebaõiglustunnet tekitaks,» lisas linnamuuseumi haridusprogrammide kuraator Ants Siim.