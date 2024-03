Laristamine lõpeb. Tartu kraanidest ei saa enam soodsat kastmisvett

Viimastel aastatel on Eestiski korduvalt ette tulnud juhtumeid, kus tiheasustusega piirkondades on suviste pikemate kuumaperioodide aegu puhast joogivett nappinud. See on ajendanud omavalitsusi ja veevärke seniseid harjumusi kriitilise pilguga üle vaatama ning pikalt kastmisveele kehtinud soodsat hinda kaotama.