Galerii ⟩ Tammeka tutvustas esindusvõistkondi, aga ka tulevikuplaane

735 liiget, 27 treenerit, 4 füsioterapeuti, 5 kontoritöötajat ja 1,2 miljoni euro suurune eelarve, tutvustas Tiirik. Need arvud näitavad, et Tammeka on endiselt Lõuna-Eesti suurim jalgpalliklubi. Selline tõdemus pole aga see, millega klubi piirduda kavatseb. Tiiriku jutust selgus, et kui esmane siht on tabelis tõusta, püsivad kaugemad eesmärgid sealsamas, kus need on varemgi olnud. Nimelt tahab Tammeka tulla oma esindusvõistkondadega Eesti meistriks ning pakkuda konkurentsi kaugemalgi Euroopas.