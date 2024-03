Atlantise ette loksuma jäänud Koit tuletab meelde vana vaidlust

On maitse asi, kas Koitu pidada ilusaks laevaks, aga tõsi on, et see jõelaevade hulgas võrdlemisi kogukas alus, 35 meetrit pikk, varjab vaadet hiljuti valminud kaldapromenaadile. «Toodi Tartu 2024 raames. Kui mingi kokkulepe on, siis tegi selle teine osakond,» jäi kommentaaridega napiks linnavarade osakonna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne.

Pole saladus, et Koit on üks Emajõe lodjaseltsi alustest. Lodjaseltsi juht Priit Jagomägi lausus, et see koht, kus Koitu hoida saaks ehk lodjakoja lahesopp on veel jääs, see ongi takistanud laeva liigutamist. «Aga kuna linnavalitsus kibeleb, et ära viiksime võimalikult kiiresti, siis kaalume viia Sisevete Saatkonna juurde,» jätkas ta.