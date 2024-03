15 eurot mistahes pileti eest: Narva vahet sõidab kirvehinnaga buss

Selliseid pileteid müüb ettevõte nõnda, et esmaspäevast laupäevani jõuab nende väiksemat sorti buss Tartusse kell 8.55, reedeti ja pühapäeviti ka kell 18.25.

Ettevõtte nime peale annab veebiotsing Valgisbusi kodulehe, mis esmalt avaneb venekeelsena. Tõlgituna ilmneb, et liinil 362 pakutakse marsruudil Narva-Tartu ja Tartu-Narva iga päev «reisijatevahelisi» liinivedusid. Veidi allpool on kirjas, et sellest aastast kehtibki samale liinireisile ühtne piletihind 15 eurot.