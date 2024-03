Tartu ja Tallinna verekeskused võtsid kasutusele ühise doonoriportaali

«Lisaks sellele, et kahel verekeskusel on nüüd ühine andmebaas, mis lihtsustab igapäevast tööd, on kliinikumi ja regionaalhaigla doonoritel võimalik samas portaalis broneerida vereloovutuse aeg ja täita küsimustik. Uues süsteemis on viimase kümne aasta jooksul Tartu või Tallinna verekeskust külastanud doonorite andmed.»