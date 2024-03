14. jaanuaril valmis Nõos Eesti suurim lumememm, millel kõrgust 11,5 meetrit. Märtsi esimeseks pühapäevaks oli hiigelmemm küll oma ilu kaotanud, aga võimsaid mõõtmeid mitte. Taiese looja Janar Saviir sõnas, et ta on oma kätetööd vaatamas käinud peaaegu iga päev. «Peamine eesmärk on olnud hoida linte ees, et silmad, müts ja nina kellelegi pähe ei kukuks,» rääkis ta. Memme silmad tehti kardiratastest ja nina plasttorbikust.