Põhjanaabrite sügeliste laine võib ka Eestisse jõuda

Tartu ülikooli kliinikumi nahahaiguste kliiniku juht Viljar Jaks sõnas, et tihtipeale avalduvad sügelised sõrmevahedes ning haigust saab diagnoosida dermatoskoobi abil.

Soomes on puhkenud sügeliste epideemia, mis spetsialistide sõnul Eesti nakatunute arvu märgatavalt veel suurendanud pole. Selleks, et olukord kontrolli all püsiks, tasub olla valvas ning ennetus- ja ravimeetmetest kinni pidada.