VIDEO ⟩ Eesti vanim mees Erdman Blank sai 106, loeb ajalehte ja elab kaasa Ukrainale

Blank on kümme päeva noorem kui Eesti Vabariik, sündinud 1918. aasta 3. märtsil. Arusaamine maailmast on tal aga sama erk nagu kuus aastat tagasi, mil ta sada sai. Tookord andis ta ajalehele esimese intervjuu. «Ärge pange pahaks, mul see kuulmine ei ole enam hea,» ütleb ta enda kohta vabanduseks. «Pange küsimus kirja, siis saame juttu rääkida!»