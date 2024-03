Paavo Matsin esitleb Pawel Graf von Mazini romaani surnuist üles äratatud kirjandusklassikuist

Raamatu idee kohta väidab autor, et see tuleb tema lapsepõlvest, kui ta igatses lugeda raamatut, milles tegutseksid tegelased väga erinevatest lemmikraamatutest üheskoos. Või oleksid nad isegi mõne ühe ja sama kuninglik-muinasjutuliku õukonna liikmed. Ka kirjanikud tundusid autorile lapsepõlves väga salapäraste isikutena, kellest ta oleks tahtnud rohkem teada.

«Death Café» tegelasteks on surnuist üles äratatud ja nüüdisaegsesse Euroopasse elama saadetud eesti kirjandusklassikud Oskar Luts, A. H. Tammsaare, Betti Alver, Juhan Liiv ja Uku Masing. Episoodilisemates rollides on Ernest Hemingway jt. Kuidas võiksid elada ja millest mõelda need suured kirjanikud nüüdisajal? Mida ja kus nad sööksid? Millest nad kirjutaksid? Keda nad armastaksid ja vihkaksid? Sellest kõigest saabki uuest raamatust lugeda.

2022. aasta jaanuaris Tartu linnakirjanikuks kuulutatud Paavo Matsin on seni avaldanud viis romaani, mille puhul ta on kasutanud autorina pseudonüümi. Need on Doktor Schwarz («Alkeemia 12 võtit», 2011), Pāvs Matsins («Sinine kaardivägi», 2013), Paša Matšinov («Gogoli disko», 2015, ja «Lenini valss», 2022) ning Friedrich Reinhold Kreutzmatsin («Must päike», 2017).