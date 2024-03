Nigel ärikliima nihutas raeplatsi kokteilibaari avamist mitu aastat

Baari Blood Milk Water kaasasutaja Karl Astok tõdes, et ettevõtmine osutus loodetust vaevalisemaks, sest koos koroonakriisiga saabusid joogi- ja toidukultuurile keskendunud ärisektoris keerulised ajad.

«Otsustasime, et ootame, kuni saame teha asja nii, nagu ise tahame, ja leppisime sellega, et avamisega läheb aega,» rääkis Astok. Ta lisas, et kõhklustest hoolimata aitas eesmärgile jõuda omanike ühine unistus luua Tartu südamesse üks maailmatasemel teenindusega kokteilibaar.