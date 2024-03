Ukrainlanna Anna Vjaznikova viiesaja tulbiga fotosessioon märkis märtsi saabumist

Ta pildistas tavalisi inimesi, pakkudes neile erilisi hetki keset lilledega üleküllatud tuba, jagades läheneva kevade ootust, stressivaba aega ja mängurõõmu. Sellest kõigest jäädvustas ta kaadreid, mida modellirollis olnul kliendil on hiljem hea vaadata ja sõpradele jagada.

«Nad jäid väga rahule,» arvas Anna Vjaznikova. «Nad rääkisid, et Mariupolis oli olnud neil igal aastal tavaks fotosessioonil käia, aga Eestis ei olnud seda veel teinud. Märkasid 500 tulbiga üleskutset ja panid aja kinni.»

Anna Vjaznikova on samuti sõjapõgenik, kes saabus lastega Tartusse kaks aastat tagasi 30. märtsil. Ta lahkus Lõssõtšanskist, linnast, mis nüüd on Venemaa okupatsiooni all ja kus ta enne suure agressiooni algust töötas kohalikus telejaamas fotograafi ja reporterina, teemaks kultuurielusündmused.