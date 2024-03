Palupera rahvas korraldab kooli kaitseks meeleavalduse

Palupera koolis on viimastel kuudel olnud kaks tulist arutelu, kus vallaametnikud eesotsas Elva vallavanema Priit Värviga (esiplaanil) on tutvustanud kolmanda kooliastme sulgemise kava. Kohalikud inimesed on selle vastu.

Foto: Veiki Ojaperv