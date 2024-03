Omicumi näitusel olnud tööd kogusid Ukraina heaks 640 eurot

«Mis see meie probleem sageli on,» rääkis kunstnik. «See, et me tahame aidata, aga me mõnikord ei tea, kuidas seda piskut, mis meil on, üldse anda ja jagada. Samas, kui me saame natukene midagi teha, siis toob see meie jalad rohkem maa peale ja me oleme ise vähem õnnetud. Tahan öelda, et Omicumi kaitsevõrkude punujad on siinsamas, iga päev meie kõrval, ja neile kulub kõige väiksemgi abi ära.»