Raivo Tafenau juubeli puhul kõlavad Puurmani lossis Eesti džässi pärlid

Kontserdiagentuur Corelli Music on kutsunud oma «Mõisaromantika» sarjas lavale tuntud saksofonisti ja akordionimängija Raivo Tafenau, kes tähistas sügisel kuuekümnendat sünnipäeva ning on koos muusikutest sõpradega kokku seadnud kava «Eesti ilu ja võlu».

Raivo Tafenau ja Ain Agan on pealegi tuhandeid kordi koos esinenud ja maailmas ringi reisinud, neil meestel on musitseerides tekkinud täiuslik sünergia – nemad juba oskavad teineteist kuulata ja täiendada. Ka on Raivo Tafenau lubanud, et publik saab kuulda toredaid juhtumisi, mis elu nende teele on toonud. «Soojus ja hea energia on garanteeritud,» kinnitas ta.