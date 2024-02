Isabel Jezierska: Tartu – armastan su liuvälja!

Minu välismaal elav ema tuli kaheks nädalaks Eestisse. Kohe esimesel päeval jalutas ta kodust kesklinna ja kukkus. Esialgu ei tahtnud ta uskuda, et tal on käeluumurd. Käisime veel koos söömas ja ütlesin, et ta peaks ikka traumapunktist läbi minema. Ema tahtis veel jala EMOsse kõndida, aga kui ta mõistis, et teed sinna on sama jääs kui teed Ülejõelt kesklinna, sõitis ta Maarjamõisasse taksoga. Kahju oli tal küll, sest jalutada on ju muidu väga tore.