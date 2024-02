juhtkiri ⟩ Koletu hulk tulesurmi

Järgmistel päevadel sai Eesti eri paigus tulekahjudes surma veel kolm inimest. See tähendab, et selle aasta esimese kahe kuuga on Eestis tulesurma surnud 13 inimest, neist 9 veebruaris, selgub pääseameti statistikast. Need arvud näitavad selgelt, et meil on probleem, mis vajab tegelemist kohe.