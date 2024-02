GALERII ⟩ President andis kätte rahvaluulepreemiad ja kuulutas välja uue kogumisvõistluse

Kirjandusmuuseumis said Eesti Vabariigi presidendi rahvaluulepreemia Maila Jürgenson, Liisa Nurme, Anu Soon ja Sirje Võsa, mistõttu on praeguseks uuemal ajal sellise tunnustuse saanuid kokku 101. Esimest üheksat neist õnnitles president Lennart Meri pärast selle preemia taastamist 30 aastat tagasi, nüüdseid tuli eesti rahvaluule arhiivi kaastööliste päeva aktusele tunnustama president Alar Karis koos abikaasa Sirjega.