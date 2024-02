Esikaanel on pealkiri «Eesti grammatika», paksus köites on 1264 lehekülge, koguteose tegemine sai kindla plaani kümme aastat tagasi. «Kaua tehtud, kaunikene. Läks hästi palju aega, sest see on nagu viie jalaga elevant,» ütles teose algataja ja peatoimetaja, Tartu ülikooli emeriitprofessor Helle Metslang esitlusel.