Sel talvel on killustikku ja soola kulunud tänavatele rohkem kui mullu

Nüüd kui enamik Tartu tänavaid on lume alt välja sulanud, on jäänud teid katma killustik, mis on libedusetõrjeks talve jooksul tänavatele puistatud. Kuigi on alles veebruari lõpp, on juba praegu tänavatele jõudnud puistet rohkem kui eelmisel talvel.