Mehhatroonikud said õllemuuseumis stipendiumid

Õpetajastipendium on kokku 3000 eurot, mis jaguneb võrdselt rahaliseks ja enesearendamise preemiaks. Stipendiumi pälvinud õpetajal avaneb võimalus sõita erialamessile või minna õppereisile Olvi joogitehasesse. Tänavu pälvis õpetajastipendiumi mehhatroonika eriala kutseõpetaja Rasmus Saar. Kusjuures kunagi on Rasmus Saar pälvinud stipendiumi ka õpilasena, ent nüüd õpetab ise noori.

Rakendusliku kolledži inseneriakadeemia juht Arne Küüt kiitis ettevõtte ja kooli vahelist koostööd. «Meie roll on koolitada häid spetsialiste, kes saavad otse töömaailma astuda. Selleks on oluline teha koostööd ettevõtetega, kes panustavad oma teadmiste ja sisendiga. Pikaajaline koostöö A. Le Coqiga on loonud tugeva seose praktilise ja koolis õpetatava vahel,» sõnas ta.