Orhideenäitusele jõuavad purjus herilased, parfüümimeistrid ja kaunis petukaup

Orhideid ehk käpalisi leidub Eestis 39 liiki ja alamliiki. Maailmas kokku on liike 20 000 – 30 000 ja nende mitmekesisust võib imetlema jäädagi. Põnev teadusküsimus, mille Charles Darwin kuulsaks tegi, on see, kes ja kuidas neid kõiki tolmeldab.

Üks orhideede ja putukate koostöö näiteid on Läänemere piirkonna merevaigust leitud orhideefossiil – leinasääsklase jala külge kleepunud pollinaarium, mille vanuseks on hinnatud 40–55 miljonit aastat. Leina- ja muude sääsklaste kõrval on tänapäeval märgatud orhideeõitel toimetamas kõikvõimalikke muid putukaid, linde ja vahest lausa reptiilegi. Taimede viisid nende isendite kohalemeelitamiseks on aga õige nutikad. Kes teeskleb kena putukapreilit, kes toodab õies alkoholi, kes jäljendab tolmeldajate lemmiktaimede õisi – sellest kõigest räägib filoloog, tõlkija, linnaaednik ja orhidee-entusiast Anni Oja pikemalt juba loodusõhtul.