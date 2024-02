Raekoja kellad mängivad märtsis kolme eriprogrammi

Kellamäng märtsis

9.00 Tartu kellad (Olav Ehala)

12.00 Meloodia (Anton Rubinstein)

15.00 Luik tsüklist «Loomade karneval» (Camille Saint-Saėns)

18.00 Meloodia (Anton Rubinstein)

21.00 Fantaasia «Viire takka» teemal (Merle Kollom)

Alates 20. märtsist

9.00 Tartu kellad (Olav Ehala)

12.00 Kevad (Antonio Vivaldi)

15.00 Kevad (Antonio Vivaldi)

18.00 Kevad (Antonio Vivaldi)

21.00 fantaasia «Viire takka» teemal (Merle Kollom)

ERIPROGRAMMID:

8. märts, rahvusvaheline naistepäev

9.00 Tartu kellad (Olav Ehala)

12.00 Can't help falling in love (G.Weiss, H. Peretti, L. Creatore)

15.00 Can't help falling in love

18.00 Can't help falling in love

21.00 Can't help falling in love

14. märts, emakeelepäev

9.00 Ei saa mitte vaiki olla (Miina Härma)

12.00 Ta lendab mesipuu poole (Peep Sarapik)

15.00 Ei saa mitte vaiki olla (Miina Härma)

18.00 Ta lendab mesipuu poole (Peep Sarapik)

21.00 Ei saa mitte vaiki olla (Miina Härma)

25. märts, küüditamisohvrite mälestuspäev

9.00 Hoia, Jumal, Eestit (Juhan Aavik)

12.00 Mu isamaa armas (Saksa rahvaviis)

15.00 Ärkamise aeg (Rene Eespere)

18.00 Mu isamaa armas (Saksa rahvaviis)

21.00 Mu isamaa on minu arm (Gustav Ernesaks)