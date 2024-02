Politsei lükkas ümber info surnud pidutsejast. Elu kaotas naine aga poes ja varem

Väljakutse tegija andis neljapäeval teada, et Tartus Sõbra tänava Prismas lebab teadvuseta naine.

Tartus Kammivabriku tehasehoones peeti möödunud laupäeval pidu «Let It Roll on Tour Estonia», mille järel ringlesid sotsiaalmeedias kuvatõmmised ja info, et üks pidutseja kaotas üledoosi tõttu elu. Kammivabrikus peetud peol keegi ei surnud, kinnitab politsei. Küll juhtus nii päev varem sealkandis Sõbra Prismas.