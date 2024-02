Rain Palmiste: kõik ei ole halvasti, hinnad stabiliseeruvad

Tootjatel ei ole enam ühtegi loogilist põhjendust, miks sedavõrd suurel määral peaks hind tõusma võrreldes näiteks eelmise aasta sama kuuga. Kui vaatame detsembrikuud, siis hinnad kerkisid laias laastus käibemaksu tõusu mõjul, mida oli oodata, sest tootjatel pole võimalik seda tõusu enda kanda võtta. Tootjatel ja sissetoojatel pole ruumi hindu alandada just suurenenud kulude tõttu ning kulud on tõusnud mitmes valdkonnas – palgasurve, logistika, laokulud.

Suurt hinnatõusu ma selleks aastaks enam ei ennusta, küll aga näeme endiselt seda, et inimesed panevad ostukorvi üha enam kampaaniatooteid. See survestab kahtlemata toiduainete tootjaid, importijaid ja jaekette tegema üha agressiivsemaid kampaaniaid, et tarbijaid hoida ning juurde võita. Kampaaniates tehakse järjest sügavamaid allahindlusi, et hoida tootmis- või tarnemahte, sest kui tootmismaht või tarned kukuvad, kipub ühe ühiku hind kasvama. Seda üritataksegi suuremahulise kampaaniaga vältida.