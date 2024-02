Tartumaa idusektori ettevõtete käive kasvas mullu 226,7 miljoni euroni

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõstis esile, et mullu keskendusid Tartumaa iduettevõtjad efektiivsuse tõusule ja kasumlikkuse kindlustamisele. «Esmajärjekorras hoiti käibeid ja kasumlikkust ning tänu asutajate kogemusele ja pühendumusele õnnestus kohalikel idusektori ettevõtetel saavutada stabiilsus ning käivet ka mõnevõrra kasvatada vaatamata globaalsele majanduslangusele,» kommenteeris Peeterson pressiteates.

Tartumaale registreeritud iduettevõtted kaasasid 2023. aastal kokku 2,1 miljonit eurot ning sõlmisid kuus tehingut. Suurima investeeringu on kaasanud Crespect – 600 000 eurot. Suuremaid investeeringuid on kaasanud ka KappaZeta – 480 000 eurot ja Gearbox Biosciences – 380 000 eurot.

Maksu- ja tolliameti andmetel tasusid Tartumaa idusektori ettevõtted 2023. aastal riigile 42,8 miljonit eurot makse, sealhulgas 41,2 miljonit eurot tööjõumakse, mis on 13 protsenti kõikidest Eesti iduettevõtete tasutud tööjõumaksudest. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Playtech 17,8 miljoni euroga, Glia 4,9 miljoni euroga ja Boku Network Services Estonia 2,6 miljoni euroga.

Tartus ja Tartumaal tegutsevate iduettevõtete töötajatest 62 protsenti on mehed ja 38 protsenti naised. Idusektori töötajatest 85 protsenti on Eesti kodanikud ning 14 protsendil töötajatest on mõne välisriigi kodakondsus.