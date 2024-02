Kristina Reinsalu: Teeme Tartu toidutargaks! Kuidas vähendada toiduraiskamist?

Tartu elab ja hingab ellujäämise kunsti rütmis. Ka vähem toitu raisata on oluline kunst.

Toidu raiskamine on suur kliimamuutuse mõjutaja. Tartu linn on võtnud sihiks leida uusi viise kliimamõjudega tegelemiseks, keskendudes muu hulgas ka toiduraiskamise vähendamisele. Säästlik toidutarbimine ei tugevda ainult keskkonda, vaid parandab ka kogukonna majanduslikku heaolu. Lisaks eelmainitule on jätkusuutlikkus Tartu ringmajanduse teekaardi võtmevaldkonnaks ning keskkonnasäästlikum toit kultuuripealinna Tartu 2024 põhifookuses.

Arutelupäeva tulemuseks on 30 erineva kogemuse ja eri vanuses tartlasega läbi arutatud ja kinnitatud ettepanekud, mida erinevad toidu müümise, jagamise ja säästmisega tegelejad saaksid oma tegevuses parandada, et toetada toidu säästmist ja väiksemat raiskamist. Ettepanekud on sisendiks koostatavale Tartumaa ringmajanduse teekaardile toiduteemasse.



Miks inimesed tunnetavad, et suurim raiskamine leiab aset kauplustes, kui tegelikult tõestavad uuringud, et enim raisatakse toitu kodudes.

Ettepanekud ei sünni tühjalt kohalt. Aluseks on detsembris tehtud küsitlus, milles uuriti linlaste valmisolekut muuta oma toidutarbimise harjumusi ja olla säästlikumad. Ehkki vastajaid oli palju – 339 –, ei pretendeeri küsitlus esinduslikkusele. Tegu oli linlaste arvamuste ja hoiakutega, mitte tõega. Siit edasi tasubki arutleda näiteks selle üle, miks inimesed tunnetavad, et suurim raiskamine leiab aset kauplustes, kui tegelikult tõestavad uuringud (Piirsalu jt 2021), et enim raisatakse toitu kodudes.