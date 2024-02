Jüri Kõre: kas lõksust on väljapääsu?

Viimaste aastate kehvad rahvastikunäitajad on pälvinud ajakirjanike tähelepanu. Välja on kraamitud paari kümnendi tagant pärinev metafoor demograafilisest vetsupotist. Vulgaarsevõitu väljendi taga on tegelikult rahvastikuteadusest pärit viljakuslõksu hüpotees. See uurib madala sündimuse põhjuseid ja sellest kehvast seisust väljapääsu mehhanisme.