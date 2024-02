Erkki Bahovski: hirmu inimlik pale

Oma silm on kuningas. Laagna teel ehk rahvakeeli kanalis tõesti üks säärane plakat rippus (neid on muidugi rohkem). Kuid et seda näha, peab seda ikkagi otsima – enne seda tulevad näiteks sama suured plakatid tanklas pakutavate hot dog’ide ja burgeritega. Samas on tõesti kunstnikel õnnestunud tabada näituse pealkirjaks olev hetk – kus plakati taga olev maja on terve, aga plakatil puruks pommitatud. Paralleel on hirmus ja see ongi ajendanud ilmselt hulka inimesi näituse vastu sõna võtma. Hirmutada polevat mõtet.