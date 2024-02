Tartu toidukogu kutsub arutlema toidu raiskamise üle

Toidukogus osaleb 30 erineva kogemuse ja vanusega tartlast, kes valitakse välja eelnevalt registreerunute hulgast, et tagada võimalikult mitmekülgne esindatus.

Toidukogu liikmed arutlevad koos ekspertidega selle üle, mida ja kuidas erinevad toidu müümise, jagamise, säästmisega tegelevad osapooled saaksid oma tegevuses parandada, et toetada toidu säästmist ja raiskamise vähendamist.

Kõne all on toidu säästmine nii kodudes, koolides-lasteaedades kui ka toitlustusasutustes ja kauplustes.

Toidukogusse kutsutud linlaste ja ekspertide arutelude tulemusena valitakse välja ettepanekud, mis on sisendiks Tartumaa ringmajanduse teekaardile, mille koostamine on samuti alanud ja kus jätkusuutlik toidusüsteem on üheks teemaks.