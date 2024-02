Pingviinide paraadi pruutinna: mis saaks veel ägedam olla!

-Äkki saan mehele minna. Aga vees on käidud, kleit on märg.

«Õhk on soe ja meeleolu on täna jälle teistmoodi,» ütles kaheteistkümendat korda osalev Elvet. «Esimesed korrad tuli ujuda 25 meetrit oma pidukostüümides. Siis ütlesime toosti ja läksime tünnisauna. Täna on selle võrra kergem, et nii pikka otsa ujuma ei pea. Oleme suusatanud sada meetrit, on olnud teateujumine 4x25 ehk kokku sada, on olnud sajameetrine karussell.»