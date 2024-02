GALERII ⟩ Kaitseliidu rivistuse ajal tiksus Tartu raekoja kell Eestile ilusat aega

Ringi liikus nii noort kui vanemat rahvast, sinimustvalged lipukesed käes. Silma jäid mõned noored emad, kes last süles kandes või käe otsas vedades näpuga rivis seisjate suunas osutasid ja seletasid: «Vaata, meie issi on seal!»

Südamest tulev kaitsetahe

Kaitseliidu Tartu maleva pealik, kolonelleitnant Raul Kütt meenutas kõnes 106 aasta tagust Eesti riigi sündi, aga ka aega kaks aastat tagasi, mil Venemaa alustas Ukrainas täiemahulist sõda. Ta rääkis kaitsetahtest, sellest, et inimese kõige tugevam tahe on see, mis on ta vaba tahe ja tuleb tema südamest, ükskõik, kas selle vaba tahte tulemusena sünnivad Eestis laulu- ja tantsupeod või tõuseb Pika Hermanni torni sini-must-valge lipp.

«Vabadus ei ole kunagi iseenesestmõistav asi. Eesti vabadus kestab seni, kuni me ise oleme valmis selle eest seisma ja seda kaitsma,» oli üks ta väljaöeldud mõtteid. Ja teinegi mõte sobib siia panna – et lahingus saab määravaks mitte see, kes on su vastas, vaid see, kes on su kõrval.