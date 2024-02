Eesti pidupäev ⟩ Rivistusele «Kalevipoja» juures järgnes ühislaul tähetorni jalamil

«Vabariigi aastapäeva õhtut oskavad tähistada paljud, kuid selle sama päeva varahommikul seisavad vankumatult külg külje kõrval vaid need, kes teavad oma hinges, milline on vabaduse hind. Ja teavad ka, milline rõõm on seista kohas, kus veel aastakümneid tagasi sinimustvalgete lippudega seismine lõppenuks kindlasti arreteerimisega,» rääkis «Kalevipoja» juurde tulnuile Tartu linnavolikogu esimees Kaspar Kokk.