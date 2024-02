GALERII ⟩ Rahingel tõusis lipp varahommikul tihedasse uttu, kohal oli nii kahe- kui ka 93-aastane eestlane

Linnapea üleskutse peale arvas ta küll, et viiest minutist jääb väheks kõikide heade asjade meeldetuletamiseks, et seda aega võiks võtta palju rohkem.

Üks hea asi oli tema meelest seegi, et näiteks Rahingele, mis varem kuulus Tähtvere vallale ja nüüd on Tartu linna osa, koguneb igal aastal 24. veebruari hommikul aina rohkem ja rohkem inimesi. Kaasas on lapsed, keda samuti on üles äratatud ja kes võivad päeva lõpul, mil uudistes näidatakse Pika Hermanni torni lipu heiskamist, öelda, et nemadki tegid sedasama, aga Rahingel.