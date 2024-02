GALERII ⟩ Kuldse Tammeoksa saajad Aare Kalson, Merike Kull ja Kulvo Tamra andsid intervjuu igaüks omal teemal

Kolm Kuldset Tammeoksa üheskoos. Ettevõtja Aare Kalson, spordipedagoog ja -teadlane Merike Kull ning orkestrant Kulvo Tamra. Foto: Kristjan Teedema

Kulvo Tamra, kuidas teie elu nüüd käib? Võtate hommikul fagoti ja kõnnite orkestriproovi?

«Jah, just!»

Mis Vanemuise sümfooniaorkestri proovisaalis praegu ees on?

«Puccini «Turandot», siis kevadkontserdi kava, Erkki-Sven Tüüri «Tormiloits» ja ... Päris tihe graafik. Õhtul etendused, päeval uute asjade ettevalmistamine.»

Kas olete kontserdimaja juhi rollist ilusti ikka välja saanud?

«Mu põhimõte oli, et ükskõik, kes see uus inimene mu asemel tuleb, mina teda õpetama ei hakka. (Vanemuise kontserdimaja uus juht Sander Tamm asus ametisse 30. oktoobril 2023 – A.J.) Et kui tema tuleb, teeb ta samuti, nagu minagi omal ajal tegin – ikka oma oskuste ja suutmise järgi. Sest keegi ju halvasti teha ei taha, kõik me tahame hästi teha.

Mul oli see (juhi kohalt loobumise) otsus mõnda aega juba mõttes, seda oli keeruline langetada. Aga otsuseid on vaja elus teha, ja kui tunned, et see on õige otsus, siis päevapealt!»

See näitab teid üsna julge mehena. Seda võiks isegi eeskujuks seada!

«Eks me kõik oleme üksteisele eeskujuks. Lugupidamine teise inimese vastu on väga oluline. Ja me ikka vaatame ka teiste järele, et kuidas nemad teevad. Peamine, et teiste peale ei tuntaks kadedust. See on kõige hullem asi, see pärsib arengut. Inimestesse tuleb uskuda.»

Esineb Haldi Välimäe. Foto: Kristjan Teedema

Kuldse Tammeoksa märgi said pikaajalise väljapaistva tegevuse eest kolm tublit inimest 23. veebruaril Tartu ülikooli muuseumi valges saalis. Pidupäevakõne pidas Tartumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Jarno Laur. Koosviibimise teise poole sisustas lauludega Haldi Välimäe, kes saatis end ise kitarril.