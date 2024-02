Tartu ülikooli rektor Toomas Asser tõi oma kõnes ülikooliperele välja, et Eesti konkurentsieelis ja demokraatia kindlustus on tarkus ehk pärisintellekt.

«Mõistan, et valitsuselt ei ole kunagi varem oodatud tulemusi nii palju ja nii kiiresti kui praegu. See ei olnud nii isegi mitte iseseisvuse taastamise algusaastail. Ent erinevalt 30 aasta tagusest ajast on meie käsutuses nüüd õnneks võrreldamatult teistsugused võimalused.»