HIRM SAI TÕEKS ⟩ Voolu tänav ujutabki üle, vesi tungis eramaja hoovi

Veebruari alguses kirjutas Tartu Postimees, et Tartus Variku linnaosas Voolu tänaval on pea kõik majad ühendatud linna veevärgiga, kuid vähemalt ühe maja puhta joogivee on tänavu ohtu seadnud soola ja prahti täis kõrged lumemäed, mis on veetud kokku mujalt linnast ning ootavad seal kevadist sula. See jõudis nüüd kätte ja vesi oli reede pärastlõunaks juba vähemalt ühe eramaja hoovi tunginud.