Tänane emotsioon on väsimus, eile pealelõunast jõudis see üsna tavapärane tunne kohale. Tavaliselt jõuab see teisipäeva pärastlõunal, seekord venis kulminatsioon pikemaks ja praegu on väsinud tunne. Aga süda on üsna rahulik – kõik läks ju ikkagi hästi.