Greni juht Margo Külaots: kaugkütte püsitasu ettepanek tuli natuke ootamatult

«Jätaks selle enne analüüsi kommenteerimata, kas see on vajalik ja Tartu kontekstis vajalik,» lausus Margo Külaots. «Konkurentsiameti ettepanekus on terve pakett seadusemuudatusi, üles korjati püsitasu teema, mis tundus kõige arusaadavam. Me tahaks ennast natuke kurssi viia ja analüüsida, siis tekivad mingid seisuskohad. Sellest ma saan aru, miks seda tahetakse – et ei ole igaks juhuks liitumisi, et võtan igaks juhuks kaugkütte ka, lasen torud ära ehitada, aga tarbima ei hakka. Tartus ei ole sellega probleemi olnud.»

Ta lisas, et Gren ei ole Tartus kunagi surunud, et võiks kahetariifne hind olla. «Minu arust oleks see ka kehtiva regulatsiooniga võimalik, aga ma ei tea, et keegi oleks seda teed läinud,» ütles Külaots. «Ma ei tea kellel see probleem on, järelikult kellelgi on – tahakski analüüsida.»