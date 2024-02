Juhtkiri ⟩ Rumalad vastasseisud nõrgendavad kaitsetahet

Igaüks võib ette lugeda asju, mis tema elus vaatamata argistele kurtmistele on paremaks läinud tänu oma riigile ja pidupäeval ei kipugi me väga rõhutama neid isiklikke kurtmisi, mis paratamatult igaühe elu juurde kuuluvad. Tõsi, mõnikord on meie hädades süüdi ka too sama oma riik, aga vaevalt mõtleme nendegi puhul, et me oma riiki ei taha – pigem püüame seda ikka paremaks teha, igaüks omaette ja samas ka kõik koos.