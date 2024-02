Kaspar Kokk: kuidas meil täna läheb? Kas tipp on möödas?

Kui ma küsin teilt, kus me täna oleme, siis mida te vastaks? Kus me täna oleme?

See on mitmetähenduslik küsimus, sest sellele on üks lihtne vastus ning lugematu arv märksa keerulisemaid vastuseid.

Igaühe peas võib olla pisut erinev vastus.

Miks see nii on? Sest me pole rahvana kokku leppinud, mis on see õige vastus.

Lihtne vastus küsimusele, kus me teiega täna oleme, on selge. Me oleme täna siin. Me kõik asume Eesti Rahva Muuseumis. Eesti kultuuri pühapaigas, kuhu on talletatud terve eestlaseks olemise lugu. See on lugu meie kaugest minevikust kuni tänapäevani välja. Lugu meie vastupidavusest. Lugu meie ellujäämisest. Ja loomulikult lugu meie tarkusest ja tööst, mida oleme rahvana aastasadu endas kandnud ning mis on saanud osaks meie identiteedist. Seda lugu jutustavad selle maja katuse all paljud esemed, mis meie esivanemate elus kunagi väga tähtsat rolli mängisid. Ja tundub, et selles loos, kui töökad, vastupidavad ja kanged me rahvana oleme olnud, oleme kokku leppinud küll.