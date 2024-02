Urmas Klaas: meie riik on sündinud tarkusest ja üksteise märkamisest

Elame maailmas, kus kultuur ei sea enda teele kõrgeid aedu ega teetõkkeid. Kultuur sätib end ise linnade, riikide ja inimeste vahele ning üha sagedamini ka sellesse Tartu kultuurikatlasse, kus kompass osundab kõikidele ilmakaartele. Eesti kultuur on elujõuline, kui see haarab endaga kogu maailma, austades traditsioone ja väärtustades meie lugu. Või nagu kirjanik Rein Raud oma hiljutises postituses ütleb: «Kui tore, et elame juba Eestis, kus jaanipäevamüstika ja kaamoseahastus ei pea olema kaasa saadud koos emapiimaga – kus olla eesti kultuuri kandja ja koguni tipptegija võib olla inimese teadlik eluvalik. Ärgu olgu mingit klaaslage neile, kes pole lastena aiaäärses tänavas kasteheinas ringi jooksnud! Kes on eesti keele omaks võtnud, see on ka ise omaks võetud.»

See kõik algab muidugi koolist ja õpetajast. Tartu Karlova kool sai hiljuti Salme tänaval uue koolimaja, mille ees on pühenduskivi Õpetajale. Ilmselt üks ainus Eestis, mis on pühendatud õpetajatöö tähendusele meie rahva loos. Meie hariduselu elab üle väga suuri muutusi, puudutagu need siis ühtset eestikeelset kooli või õpetaja elukutse väärtustamist. Muutused saavad toimuda vaid selleks, et kõigil õpilastel üle Eesti oleks võimalus haridust omandada maailma parimate õpetajate käe all. Mulle teeb head meelt, et Tartu ülikooli õpetajakoolituse kohad täituvad ja huvi õpetajakoolituse vastu on väga suur. Maailma tippülikoolide hulka kuuluv meie alma mater täidabki oma sõna-sõnalist ülitähtsat rolli toitva vaimukeskusena. Eesti suurim varandus on õpetajate vägi ja sellest sündiv tarkus.