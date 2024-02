Tigukass mängib näitusel ellujääjatega

Seda juhtub harva, et näituse tegijad määratlevad ennast väljapanekus saatetekstis nii täpselt, nagu seda on teinud Tampere maja galeriis Tigukassi nime all May Aavasalu ja Ursula Aavasalu: «Tigukassi kunst on natuke nunnu, natuke sünge, kuid ka ahvatlev, mänguline ja mitte üleliia tõsine.»