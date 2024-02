Hiiglaslikku hoonesse appi võetud robotid ristiti Lindaks ja Kaleviks seetõttu, et kasutajatega räägivad nad eesti keeles. Kui inimene on robotil asuval ekraanil oma sihtkoha valinud, palub robot endale järgneda. Liikumise ajal mängib teejuht ka vaikset taustamuusikat.

Robotid on Maarjamõisa haigla esimesel korrusel ning neisse on seadistatud praegu 25 sihtkohta. Kui aga otsitav koht jääb mõnele muule korrusele, juhatab robot külastaja õige lifti juurde.

Kui aga mõni inimene peaks Linda või Kalevi teele ette juhtuma, jääb robot seisma ja palub, et talle teed antaks, ning kui soov täidetud, jätkab oma teed.

Robot liigub pool meetrit sekundis ehk 1,8 kilomeetrit tunnis. See kiirus sai paika sätitud eelmisel aastal katseprojekti käigus ning on piisavalt aeglane, et ka karkudega patsient robotile järele jõuaks.