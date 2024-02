Suvila müüjalt küsitud 36 000-eurone kahjutasu kahanes kohtus 5410 euroseks

Kõigepealt nagu välk selgest taevast 36 000 eurot. Natukese aja pärast 16 530 eurot, lõpuks vähemalt 11 000 eurot. Sellised kahjunõuded esitas tartlanna Ljudmilla Minakovalt 22 000 euro eest suvila ostnud uus omanik pärast tehingut. Et müüja ja ostja kahjunõudes kokkuleppele ei saanud, pidi vaidluse lahendama kohus. Nüüd on kohus otsustanud, et maja müünud naisel tuleb uuele omanikule küll raha maksta, kuid see on mitu korda väiksem algul nõutud summast.