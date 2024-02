Tartu linn laiendab vanemahariduse võimalusi

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on Tartu Perepesa senine tegevus ennast igati tõestanud, mida näitab ka asjaolu, et Perepesa teenuseid kasutati mullu pea 400 korda.

«Mida varem ja lihtsamalt saavad lapsevanemad peredes kerkivate küsimuste ja murede korral abi, seda väiksem on tõenäosus, et mured kasvavad liialt suureks,» sõnas Lees.

«Näen kui suur on vanemate valmisolek parandada oma vanemlikku võimekust ning mul on hea meel, et saame nüüd pakkuda selleks lisavõimalusi. Usun siiralt sellesse, et piisavalt heaks vanemaks olemist saab õppida ning olles teadlikud vanemlusega kaasas käivatest väljakutsetest, saavad vanemad kergemini koheneda ning meil kõigil on tulevikus tervem põlvkond lapsi ja täiskasvanuid,» rääkis Tartu Perepesa juhataja Merily Tensing-Kruusla.