Talverõõme jätkub ilmselt märtsi lõpuni

Järgmisel nädalal, koolivaheajal, on lumepark igal juhul avatud, lausus lumepargi juht Jaan Olmaru. Ta loodab, et lund jagub nõlvadele märtsi lõpuni. «Siis on plaanis korraldada lumelauavõistlus, selleks oleme eraldi ka kunstlund varunud,» rääkis ta plaanidest.