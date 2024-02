Koorilauludega rekordeid püstitanud helilooja auks kõlas kontsertetendus

Aastal 1864 tulid Eestis ilmale kolm tütarlast, kellest said eesti rahvale nende püüdluste tulised eestseisjad. Need olid Miina Hermann (Härma), Aino Tamm ja Anna Haava. Tartu külje all Kõrvekülas sündinud Miinast sai meie koori- ja laulupeoliikumise sümbolkuju. Miina Härma gümnaasium andis tema auks kontsertetenduse.