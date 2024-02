Kuldar Leis: ärme oota ühte valget laeva, mis kustutaks kogu (kultuuri)janu

Euroopa kultuuripealinna aasta Tartus ja Lõuna-Eestis on alanud. Avapidu tõi talvel Emajõe äärde enam kui kümme tuhat vaatajat ning rongkäiguga liikus Eesti Rahva Muuseumi juurde järeltähistamisele üle kolme tuhande peolise. Osalejate hulk hilise ööni on selge märk sellest, et Tartu koos Lõuna-Eestiga ootas kultuuripealinna algust ja ootused edasiseks on köetud kõrgele.