Vabariigi aastapäeva kontsertaktus meelitas kohale kirikutäie rahvast

Olgugi et 24. veebruar langeb tänavu laupäevale, saab Tartus pidupäeva tähistada pikalt. Pauluse kirikusse kogunes kontsertaktuse alguseks nii palju rahvast, et kõigile istekohta ei jagunudki ning nii mõnigi pidi leppima seisukohaga.

Tartlasi olid tervitama tulnud linnapea Urmas Klaas, abilinnapea Mihkel Lees ja Tartu 2024 juht Kuldar Leis. Linnapea sõnul on linnavalitsusele väga oluline, et vabariigi aastapäeva puhul pakutaks sündmusi igas eas tartlastele.

Ta lisas, et vabariigi aastapäev on see sündmus, mis liidab nii eri vanuses kui ka erinevate vaadetega inimesi. «Meil võib olla erinevaid arvamusi, aga vabariigi aastapäeval oleme üheskoos üks eesti rahvas,» sõnas ta. «Eesti Vabariigi sünnipäev on meie kõigi ühine pidupäev.»

Mihkel Lees pani kohale tulnud inimestele südamele, et rasketel aegadel on oluline olla üksteisele olemas ning säilitada ka kaine meel. «Täiesti arusaadav ja paratamatu on see, et meis tekib väike hirm või ärevus meie ümber toimuva tõttu, aga siis tasub alati mõelda sellele, mida on meie võimuses muuta ja mida ei ole,» lisas ta.